Киев, 5 июля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Жителям Украины нужно хорошо владеть русским языком, так как «язык противника надо знать лучше». Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения, — отметил Червоненко. — Всегда язык противника надо знать лучше».

По его словам, украинская сторона совершает «глубокую ошибку», когда признает английский язык, «на котором общаются все культурные люди», но при этом недооценивает русский как язык международного общения.

«Языки дают огромные бонусы и конкурентность в общении», — сказал он.

Напомним, 21 июня директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина в своей статье для издания «Украинская правда» написала, что за 22 года на Украине резко изменилось отношение к вопросу придания русскому языку статуса второго государственного.

По ее словам, по данным Института социологии НАН Украины в 1996 г. за придание русскому языку статуса второго государственного выступало 50% жителей страны, теперь — только 30%.

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