Донецк, 5 июля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Донецкую Народную Республику (ДНР) украинские каратели обстреляли восемь раз за сутки 4 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, ВСУ применяли гранатометы, минометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие и военную технику. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, поселок шахты им. Гагарина, Васильевка, Абакумово, Петровское, Докучаевск, Октябрь, Ленинское, Коминтерново. Всего украинские войска использовали 65 единиц боеприпасов при обстреле.

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Напомним, в Донбассе с 1 июля было объявлено очередное перемирие, однако украинские войска каждый раз нарушают режимы прекращения огня. Так, в первый день перемирия ВСУ обстреляли ДНР, в результате чего погиб водитель КамАЗа.