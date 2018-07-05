Вашингтон, 5 июля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В американском штате Техас была арестована женщина по подозрению в продаже своих малолетних детей, сообщает 5 июля Fox News.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

29-летняя Эсмеральда Гарза была задержана во время предположительной попытки продать своего 7-летнего сына неизвестному мужчине. Ранее, как утверждается, она продала двух своих дочерей двух‑ и трехлетнего возраста.

Напомним, продажа детей в США считается тягчайшим преступлением. Женщина была арестована после того, как правоохранительные службы выдали ордер на обыск в ее доме в связи с делом о незаконном обороте наркотиков.