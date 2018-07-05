Калининград, 5 июля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Топонимические инициативы по переименованию Калининграда, в том числе в новое русское имя — это «экстремистские поползновения». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал мэр г. Мамоново Калининградской области, бывший вице-губернатора Калининградской области (2003−2004) Олег Шлык.

Ползучий гад

Напомним, накануне наше агентство обратилось к калининградской общественности с просьбой ответить на два вопроса:

1. Если в будущем в Российском государстве станет вопрос о том, чтобы дать Калининграду новое РУССКОЕ имя, какое имя вы можете предложить?

2. Если усиливать русское значение Калининградской области, то — при сохранении имени Калининград — какое русское название региону вы можете предложить?

«Мне приходилось в 2014 году заниматься подобным вопросом, когда в облдуме была создана инициативная группа по переименованию Калининграда в Кёнигсберг. Тогда я выслушал массу мнений, и пришел к выводу, что все топонимические инициативы, в том числе с новым русским именем — это экстремистские поползновения. И потом, кто сказал, что Калининград — не русское имя?», — сказал Шлык.

Градоначальник предложил «оставить всё, как есть и забыть эту тему».

«Не надо тыкать палкой в берлогу. Переименование городов — удел слабых. Мы же — сильное государство» — подытожил Олег Шлык.

Отметим, что мэр Калининграда Алексей Силанов на вопрос ИА REGNUM о новом русском имени городу ответил:

«А надо ли вот так с лёгкостью относиться к истории? На мой взгляд, гораздо ценнее понимание того, что это моя малая родина, родина моих детей и внуков, маленькая частичка Великой России!»

Напомним, вчера, 4 июля, калининградцы отметили негромкую дату — 72 года назад Указом Президиума Верховного совета СССР Кёнигсберг был переименована в Калининград — в честь политического деятеля Советского Союза Михаила Калинина.