Москва, 5 июля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста, как для мужчин, так и для женщин. Почти 90% жителей России отрицательно относятся к такому предложению властей. Поддерживают инициативу 8% граждан, 3% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром»

Д. П. Штеренберг. Рабочий у печки. 1913

Во многих развитых странах мира и странах СНГ пенсионный возраст выше, чем в России. С учетом качества жизни в России 87% опрошенных считают, что оптимальным возрастом для выхода на пенсию является 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Согласно опросу, 66% граждан РФ еще не достигли пенсионного возраста. Собираются работать после выхода на пенсию 44%. Выйдут на заслуженный отдых 28%, столько же пока об этом не думают.

Для 78% респондентов пенсия является одним из основных источников дохода. По мнению большинства опрошенных, минимальный размер пенсии должен быть не менее 26 тыс. В настоящее время пенсия в России в среднем составляет почти в два раза меньше — 13 тыс. рублей.

Опрос проведен 22—26 июня 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект о пенсионной реформе. Предполагается, что женщины будут отправляться на заслуженный отдых в 63 года, мужчины — в 65 лет.

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