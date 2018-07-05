Нальчик, 5 июля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Участок федеральной трассы А-158, ведущей к подножию Эльбруса, перекрыт силами ГИБДД Эльбрусского района. Об этом 5 июля сообщает пресс-центр управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Александр Васильевич Федоров . Пейзаж.Парголово.1868

Из-за сильных ливней поднялась вода в реке Баксан. Подтоплен 61 км дороги от Прохладного до Баксана и Азау, а также выше за городом Тырныауз.

«Убедительная просьба времена воздержаться от поездок в данном направлении», — говорится в сообщении.

На месте работает техника и оперативная группа МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии был объявлен режим повышенной готовности из-за неблагоприятной гидрометеорологической обстановки и угрозы схода селей.

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