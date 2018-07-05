Киев, 5 июля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. С апреля по июнь на Украине было зафиксировано 11 случаев нападения на журналистов, сообщает 4 июля пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Питер Брейгель. Нападение разбойников

Согласно сообщению, в апреле произошло семь случаев нападения, в мае — четыре. Нападения происходили в Киеве, Волынской, Ровненской, Черниговской и Львовской областях. Были зафиксированы нападения на телеканалы ZIK и «Интер», на районную газету «Луч». Так, в здание «Интера» радикалы бросили «коктейль Молотова», а у здания ZIK националисты зажгли шины и разложили колючую проволоку. При этом правоохранители никак на это не реагировали.

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Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что администрация президента Украины Петра Порошенко осуществляет давление на СМИ, чтобы они «лояльно» освещали предвыборную кампанию Порошенко.