Каракас, 5 июля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что часть психологической и медиакампании против народа заключается в том, чтобы заставить людей недооценивать возможность вторжения США в страну. Он напомнил, чем закончилась военная интервенция Вашингтона в Панаму в 1989-м и Гренаду в 1983 году, сообщает агентство AVN.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Нужно понимать преступное и насильственное видение тех, кто правят в Соединенных Штатах, оправдывающих резню в Гренаде и массовые убийства в Панаме, которые до сих пор болят, как открытая рана на духовном теле Латинской Америки и Карибских островов», — сказал Мадуро на церемонии присвоения чинов военнослужащим Венесуэлы.

Накануне американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками план военного вторжения в Венесуэлу, впервые представленный в августе 2017 года, когда администрация Трампа усилила давление на Каракас и подписала новый пакет санкций против южноамериканской страны.