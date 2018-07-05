Владивосток, 5 июля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В России перестало работать так называемое правило Немцова, когда курс рубль-доллар рассчитывается по цене барреля нефти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич, назвав следствием этого то, что жители России вынуждены переплачивать за товары и услуги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По мнению эксперта, такая курсовая политика Минфина и Центробанка России несёт угрозы для экономики страны.

«У нас не работает правило Немцова, когда курс рубль-доллар можно было спрогнозировать по цене барреля нефти. При такой цене нефти, как сейчас, мы должны были, наверное, выйти на 53 рубля за доллар. Понятно, что эта цифра носит примерный характер, баланс спроса и предложения на валютном рынке зависит от многих факторов, но фактически мы с вами с каждой покупкой переплачиваем на 20% из-за этого совершенно рукотворного повышения курса доллара. Жителям России фактически ввели 20-процентный налог «имени курсовой политики», потому что зарплаты у нас всех в рублях, а почти всё вокруг, что мы потребляем, импортное. Покажите мне человека с телефоном отечественного производства, который приходит домой и смотрит телевизор отечественного производства, и дом у него построен из материалов отечественного производства. Понятно, что мы не можем покупать импортную сметану — она просто скиснет, пока доедет, но если мы говорим о крупной покупке — она всегда будет импортная, даже если её собрали где-то здесь, в России, всё равно все запчасти импортные. Это по-настоящему болезненно и опасно, но почему-то обсуждается меньше, чем также неприятное, но гораздо менее значимое повышение НДС», — высказал мнение Максим Кривелевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитика Альпари Владислава Антонова, цена на нефть сорта Brent 4 июля крутилась вокруг уровня $77,88 за баррель. Курс доллара консолидировался на уровне 63,26 руб., курс евро — на 73,70 руб.