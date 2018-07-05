Москва, 5 июля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Крупнейший разработчик и производитель стрелковой продукции концерн «Калашников» предложил увеличить количество разрешенного для владения оружия в России с 5 до 10, соответствующий законопроект могут внести в Государственную думу в ближайшее время. Об этом 5 июля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нижней палате парламента и текст документа.

Илларион Прянишников. На тяге. 1881

Кроме того, по данным издания, предлагается увеличить число патронов в магазинах для учебных и тренировочных стрельб, а также разрешить гражданам участвовать в соревнованиях как со спортивным оружием, так и с охотничьим.

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Кроме того, предполагается разделить понятия «ремонт» и «сервисное обслуживание». Так, под ремонтом понимается внесение конструктивных изменений в пистолет или ружье, под обслуживанием — чистка, регулировка или смазка.

Соответствующий законопроект на обсуждение в Государственную думу может быть внесен либо на этой неделе, либо в начале следующей.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Калашников» в 2019 году планирует начать производство крупных серий новых автоматов АК-12 и АК-15.

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