Москва, 5 июля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» собрала 2,5 млн подписей граждан России против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

ИА REGNUM «Справедливая Россия»

«Коробки будут направлены в приемную Госдумы. Мы хотим, чтобы все депутаты знали позицию граждан, сбор подписей продолжается, собрано уже порядка 3 млн подписей», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Он сообщил, что направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, где содержится требование не рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста.

«Провести самое широкое обсуждение законопроекта и обсудить альтернативное предложение депутатов фракции», — рассказал о содержании письма Миронов.

Внесенный правительством РФ в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал широкий резонанс в обществе. Предполагается повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.