Гонолулу, США, 5 июля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Территория Соединённых Штатов увеличилась благодаря извергающемуся вулкану Килауэа на Гавайях. Так, территория Большого острова стала больше более чем два квадратных километра. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Леон Петросян Вулкан

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По данным службы, у побережья океана лава создала 555 акров новой земли. Отмечается, что это происходит из-за интенсивного вытекания лавы вблизи кратера Капохо.

https://twitter.com/USGSVolcanoes/status/1014306358777135104

Напомним, Килауэа, высота которого над уровнем моря составляет 1247 метров, является одним из самых активных действующих вулканов в мире. Как сообщало ИА REGNUM, в мае из-за извержения вулкана были разрешены десятки домов. К этому времени число вулканических трещин увеличилось с 15 до 17. Размер одной из трещин, которая возникла на территории частной собственности, достиг нескольких сотен метров, внутри видны всплески лавы. Местные власти объявили об эвакуации ещё одного населённого пункта, который расположен недалеко от района ЧС.

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В середине июня извергающийся вулкан засыпал пляжи Гавайских островов тонкими нитями вулканического стекла, называемых «волосами Пеле», что привело к ограничению допуска отдыхающих на побережье в ряде районов Большого острова.