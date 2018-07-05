Якутск, 5 июля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Центробанк РФ уже научился диагностировать проблемы российских кредитных организаций, но пока не научился их лечить. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич, комментируя отзыв лицензии у якутского банка «Таатта». Этот случай он считает совершенно нормальным, но тем не менее подчёркивает: этого, возможно, удалось бы избежать при ином уровне контроля деятельности этой организации со стороны Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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«Надзорный блок ЦБ работает неэффективно. На банковском рынке сейчас та ситуация, в которой медицина была во времена Льва Толстого, когда диагностировать болезни уже научились, а лечить — нет. Поэтому от врачей тогда было очень мало толку: лечить они тогда ещё не научились, антибиотиков у них не было. С точки зрения мониторинга проблемы банков видны, прозрачны, скрыть их почти нельзя, но эффективных методов лечения не предложено. У нас ЦБ якобы осуществляет надзор за банковской системой, но весь он сводится к тому, что он убирает трупы вместо того, чтобы лечить больных. То есть приходит уже на заключительной стадии, когда для санации требуются такие средства, которые составляют половину стоимости банка как минимум, а то и больше стоимости банка («Бинбанк», «Открытие», например)», — отметил Максим Кривелевич.

Такую ситуацию он называет вполне нормальной, считая её одним из этапов развития банковской системы. Эксперт также обратил внимание на то, что банковский надзор — это очень коррупциоёмкая отрасль («причём мы говорим не только и не столько о деньгах»). Максим Кривелевич также отмечает, что банк — это бизнес с колоссальными лоббистскими возможностями, и его владельцы в своём влиянии могут соперничать с мэрами и губернаторами.

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«Поэтому для того, чтобы проводить эффективный банковский надзор, нужны хорошие специалисты и политическая воля. ЦБ пока не демонстрирует ни того, ни другого. Но бросить проблему совсем без решения или действия нельзя, поэтому, когда банк, условно говоря, уже отклеил своё название на вывеске, Банк России вмешивается и начинают быстро, интенсивно, с большим пиаром и шумом действовать. Ну это лучше, чем ничего, — подчеркнул эксперт. — Это тенденция. Если вас спрашивают: «Сегодня идёт дождь, какие кошки на улице?» Вы можете смело отвечать: мокрые. Я не проверял каждую конкретную кошку, но в целом кошки на улице мокрые, если идёт дождь».

Отзывы лицензий у банков Максим Кривелевич считает совершенно нормальной ситуацией, подчёркивая, что она экономике страны не угрожает в отличие от курсовой политики Банка России, в соответствии с которой доллар больше не снижается, когда растут цены на нефть, поэтому люди вынуждены переплачивать за товары.

«В сравнении с этим то, что у вас лежали деньги в каком-то микробанке, который лишился лицензии, это локальная проблема, как бы цинично это ни прозвучало. Это часть предпринимательского риска. Такое бывает. Кому-то повезло, кому-то не повезло, но это нормально. Почему предприниматель, как правило, гораздо богаче своих работников? Потому что он рискует, в том числе рискует открыть счета в «неправильном» банке. Проблема-то в другом. Ни у одного банка проблемы же не происходят в один день. В пресс-релизах по банкам пишут, что имели место сомнительные операции, и так далее и тому подобное. Слушайте, ну вы это увидели только посмертно, на вскрытии? Что же вы не отреагировали, когда произошла первая сомнительная операция?» — отчасти удивлён такой ситуацией Максим Кривелевич.

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Эксперт также не считает случаи с отзывами лицензий у банков участившимися.

«Просто когда человек попадает под дождь, ему кажется, что в этом сезоне льёт больше, чем в прошлом, — пояснил Максим Кривелевич. — Если судить по количеству активов, то сейчас идёт затишье. Санация банков «Бинбанк» и «Открытие» — по сумме денег в сотни раз больше, чем все эти события, которые происходят сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля выдача денег вкладчикам банка «Таатта» была ограничена 30 тысячами рублей, а 4 июля средства совсем перестали выдавать. Операторы банка покинули свои рабочие места, констатировав отсутствие руководства и рекомендовав возмущённым клиентам обращаться в Центральный банк России, который 5 июля отозвал лицензию у банка «Таатта».

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