Москва, 5 июля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Рекомендации путешественникам, пострадавшим от приостановки деятельности туроператоров, опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Первым делом туристам стоит узнать порядок возмещения ущерба и подготовить соответствующее заявление.

(сс) Jon Tyson В ожидании своего рейса

Туристы, оказавшиеся за пределами России, должны узнать у перевозчика, был ли оплачен их обратный билет. Если оплаты не было, а также если от них требуют покинуть отель, стоит обратиться в ассоциацию «Турпомощь» или самим оплатить проживание и проезд, но сохранить чеки.

Обратиться за возмещением ущерба туристам стоит сразу по возвращении в Россию. Это можно сделать в страховой организации или в банке, указанном в качестве гаранта в договоре с турфирмой. Заявка на возмещение рассматривается до 30 календарных дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Панорама Тур», входящая в структуру туроператора «Натали Турс», отменила все туры с 4 июля по 30 сентября. О прекращении деятельности также объявила компания DSBW-Tours. В связи с возникшей ситуацией в Ростуризме был создан межведомственный оперативный штаб.

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