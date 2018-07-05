Москва, 5 июля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В МГУ имени Ломоносова может продолжить обучение выпускник одной из московских школ Руслан Салимгареев, набравший по результатам четырех экзаменов на ЕГЭ максимальные 400 баллов. Об этом рассказал заместитель декана по научной работе ФББ МГУ Борис Фенюк в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Учиться он (Руслан Салимгареев) умеет, — сказал Фенюк. — Мы с большим энтузиазмом ожидаем его дополнительных результатов по математике и ждем его с распростертыми объятиями».

Ранее стало известно, что житель Москвы сдал единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов.

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