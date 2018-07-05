Москва, 5 июля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Нефть марки Brent слегка подорожала 4 июля и даже смогла закрыться выше уровня $78. Однако 5 июля активу не удалось сохранить бычий импульс — цены снова падают, и снова под влиянием сигналов от Трампа, который в последнее время дирижирует сырьевыми площадками через свои публикации в твиттере, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Dodlive.mil Нефтяная платформа. США

«На сей раз лидер Белого дома призвал ОПЕК снизить цены на бензин. Ранее котировки колебались на истории с Саудовской Аравией и ее обещанием Трампу нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а в целом американский президент называет картель манипулятором и ратует за снижение цен на черное золото», — пояснил эксперт.

Твиты Трампа заставляют участников рынка нервничать, оказывая хаотичное и кратковременное влияние на динамику цен. Основной же фокус внимания игроков прикован к дальнейшим действиям ОПЕК. Есть угроза, что экспортеры увеличат добычу сильнее, чем ожидалось, минимизируя свои незадействованные мощности. В этом случае цены действительно будут спускаться в более скромные диапазоны.

«С другой стороны, присутствует риск возникновения дефицита предложения, а также сомнения в том, что ОПЕК и США смогут его компенсировать. Такая перспектива удерживает цены на плаву, а в случае реализации способна повлечь резкое удорожание энергоносителей. В краткосрочной перспективе Brent будет ждать статистики от минэнерго. Дальнейшее сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов сыграет на руку быкам, которые снова попытаются вернуть баррель за пределы отметки $78», — полагает Мащенко.

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