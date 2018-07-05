Чита, 5 июля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Парламентарии Законодательного собрания Забайкальского края утвердили нашумевший законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в регионе на 6 часов (с 8.00 до 23.00). По данным Чита.ру, представляя инициативу, депутат Законодательного собрания Юрий Кон заявил, что ранее введённое прежнее ограничение на продажу алкогольной продукции не повлияло на снижение уровня алкоголизации населения, а спровоцировало рост нелегального рынка спиртного.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Можно

В сообщении иркутских коллег отмечается также, что при голосовании за сокращение действия «сухого закона» проголосовали почти все за исключением представителей фракции ЛДПР (Георгий Шилин, Светлана Илюхина, Муратхан Дуйсебеков и Сергей Белоногов). Ещё двое народных избранников от голосования воздержались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение сразу в двух чтениях одобрить законопроект, в соответствии с которым с июля 2018 года продавать спиртное на территории региона можно будет с 8.00 до 23.00, парламентарии рассмаотривали в конце июня. Помимо Забайкалья с инициативой пополнить доходы бюджета за счёт любителей спиртного выступили власти Республики Алтай, внеся на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, разрешающий продажу алкоголя на турбазах, в лесах и парках.