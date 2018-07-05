Москва, 5 июля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Рубль 4 июля в тесном диапазоне и завершил сессию практически без изменений к иностранным валютам. На Форексе движения тоже были весьма сдержанными в связи с празднованием Дня независимости в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев. По итогам торгов пара доллар/рубль, которая снова получила поддержку на уровне 63 руб., финишировала в районе 63,20 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Рубль бессилен перед тенденцией оттока капитала из развивающегося сегмента на фоне угрозы глобальной торговой войны. Этот фактор вкупе с сильным долларом не дают российской валюте возможности войти в бычье русло. Внутренние факторы тоже ограничивают потенциал курса рубля. Прежде всего, это интервенции Минфина», — отметил эксперт.

Накануне ведомство сообщило, что в соответствии с бюджетным правилом сокращает объем покупки валюты на рынке. По сравнению с июньскими объемами покупки снизятся на 32 млрд рублей. Тем не менее масштаб интервенций остается высоким и будет далее служить сдерживающим фактором для «россиянина».

"Что касается долларового фактора, здесь до конца недели могут реализоваться дополнительные риски для рубля. 5 июля вечером ФРС США публикует протокол июньского заседания, на котором повысила ставку. Вполне возможно, что риторика ЦБ будет довольно ястребиной, что способно поддержать позиции доллара по всему спектру рынка. Отчет по занятости в США 6 июля тоже может подогреть спрос на «американца». В этом случае пара доллар/рубль может завершить торговую неделю выше области 63,40 руб.», — считает Ковалев.

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