Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 5 июля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи скорой помощи отказали 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны в оказании медицинской помощи. Проводится проверка инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

О жестокосердии медиков рассказали в местном отделении одной из партий, куда обратились дети ветерана. Вечером 26 июня почтенному человеку стало плохо — у него давние проблемы с сердцем. Вызвали скорую помощь, но медики, вколов анальгин, отказались везти ветерана с мотивировкой «не доедет, умрёт по дороге». Последующие вызовы скорой помощи были безрезультатными. Лишь после долгих уговоров, уже заведующего больницей, скорая приехала, и медики вновь уговаривали семью отказаться от транспортировки больного. И согласились госпитализировать его исключительно под расписку.

Отметим, что ветеран на данный момент находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое.

«Как сотрудники скорой медицинской помощи ходят на работу без внутреннего профессионального чувства милосердия и сострадания? Получается, что из-за страха испортить свою положительную статистику по оказанию неотложной медицинской помощи врачи передвижных бригад оставляют людей умирать?» — вопрошает партийная пресса.

Прокуратура на данный момент проверяет ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи» на предмет соблюдения законодательства о здравоохранении. Также аналогичную проверку инициировал департамент здравоохранения ЯНАО.