Тегеран, 5 июля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна будет сопротивляться угрозам США прекратить поставки нефти Тегерана на мировой рынок, сообщает 5 июля Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Американцы говорят, что хотят сократить иранский экспорт нефти до нуля. Это демонстрирует тот факт, что они не думают о последствиях», — подчеркнул президент Ирана.

Напомним, президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки, заключенной с Ираном бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Соглашение предполагало заморозку ядерной программы исламской республики в обмен на частичное снятие санкций.