Москва, 5 июля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В России заканчивается заключительный этап испытаний сверхдальнобойной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которая может стать одним из видов вооружения перспективного истребителя пятого поколения — Су-57. Об этом пишут 5 июля «Известия».

Vitaly V. Kuzmin Авиационная ракета класса воздух-воздух большой дальности Р-37

Известно, что разработка ракеты Р-37М началась ещё в конце 2000-х годов, боеприпас станет модернизированной версией советской ракеты Р-37, в своё время признанной самой дальнодействующей управляемой ракетой «воздух-воздух» в мире.

Читайте также: Названо мощнейшее оружие России, на которое Западу нечем ответить

Отмечается, что дальность поражения цели у новой ракеты превышает 300 км, кроме Су-57, боеприпас поступит на вооружение самолётов-перехватчиков МиГ-31, а также истребителей четвертого поколения Су-30 и Су-35.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. По его словам, в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

Читайте также: ВКС России в ближайшее время получат 12 новых Су-57