Владимир, 5 июля, 2018, 09:20 — ИА Регнум. При повышении пенсионного возраста могут возникнуть определенные сложности, и пока неясно, как эти сложности будут преодолены. В частности, в настоящее время многие граждане не могут трудоустроиться и в 40−45 лет. Если пенсионный возраст будет сильно поднят, то как будет решаться проблема с трудоустройством людей за 50 лет? Это непонятно, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Дома некоммерческих организаций Владимирской области Елизавета Кустова.

Старик за работой

«В России есть негативное отношение работодателей, связанное с возрастом. В связи с поднятием возрастной планки получается, что человек и на пенсию не скоро уйдет, и не берут на работу, которая соответствует его квалификации и образованию, а берут только не квалифицированные места», — считает эксперт.

В данное время не наблюдается такой продолжительности жизни в стране, чтобы можно было повышать пенсионный возраст. Особенно неясно, почему женщинам так сильно хотят увеличить пенсионный возраст. У женщин и так много обязанностей в течение жизни. В более преклонном возрасте у них уже нет сил работать до 63 лет, как предлагается.

«Понятно, по какой причине правительство РФ внесло предложение по повышению пенсионного возраста, но нужно хорошо обдумать то, как будут преодолены те проблемы, которые существуют. Сейчас люди не понимают, зачем и для чего предпринимается такая мера. Нужно людям разъяснять», — высказала свое мнение Кустова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»