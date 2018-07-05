Киев, 5 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны дал «зеленый свет» «диктаторскому» закону о внесудебном блокировании веб-сайтов, заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, сообщают 4 июля «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

По его словам, комитет одобрил в первом чтении закон №6688, и только во втором чтении, возможно, будет учтено мнение общества, журналистов и экспертов. Таким образом, считает Томиленко, украинская власть может принять «диктаторский» закон, ограничивающий свободу слова в стране.

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Напомним, закон №6688 позволит украинским властям блокировать доступ к сайтам, основываясь не на судебном решении, а на заявлении прокурора или следователя.