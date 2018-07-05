Иркутск, 5 июля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Общая площадь горения лесных территорий в Иркутской области составляет 66,5 тысяч гектаров, сообщила 5 июля пресс-служба правительства региона.

skeeze Огонь в лесу

«В зоне космомониторинга находятся 44 природных пожара, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 66 556 га, покрытых лесом, и 4780 га не лесной территории», — говорится в сообщении.

При этом 39 очагов находится в Катангском районе области, еще по одному пожару зарегистрировано в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Тулунском и Усть-Удинском районах.

В сообщении отмечается, что пожарными Иркутскавиалесоохраны принято решение обслуживать два возгорания — в районе поселков Токма и Бур — так как они несут угрозу населенным пунктам.

Читайте также: В Красноярском крае огнём охвачено почти 200 тысяч га лесов