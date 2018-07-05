Каракас, 5 июля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. 4 июля представители правительств Венесуэлы и Мозамбика подписали ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие народов обоих государств и укрепление дружеских связей, сообщает агентство AVN.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Документы были подписаны после встречи министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы с его коллегой из Мозамбика Хосе Антонио Пачеко и президентом Фелипе Нюсси.

«Мы укрепляем наши связи с Мозамбиком, и мы благодарим президента Филипе Нюсси за его восприимчивость, солидарность и стратегическое видение. Мы передаем ему дружеское объятие от президента Николаса Мадуро. Мы создали конкретную и всеобъемлющую повестку дня для совместной работы», — написал Арреаса на своей странице Twitter.

Министр иностранных дел Ареаса находится в поездке по странам Африки с целью укрепления сотрудничества по линии Юг-Юг. Напомним, Венесуэла находится в изоляции со стороны западных демократий и союзных США стран Латинской Америки, поэтому активно ищет союзников в мире.