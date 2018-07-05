Вашингтон, 5 июля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В связи с жарой и засухой на западе Соединенных Штатов вспыхнули многочисленные пожары, поэтому властям пришлось ввести некоторые ограничения на фейерверки, сообщает 5 июля Associated Press.

Лесной пожар

Тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать главный государственный праздник — День независимости, что могло привести к еще большим пожарам, поэтому в некоторых регионах страны был введен запрет на фейерверки.

Напомним, лесные пожары в США случаются регулярно, жара и засуха становятся причиной трагедии для тысяч людей. Так, в штате Колорадо языки пламени уничтожили порядка 100 домов, более 2 тыс. человек пришлось эвакуировать.