Нант, Франция, 5 июля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники полиции в ночь на 5 июля задержали 11 участников уличных беспорядков в Нанте, сообщает BFM.

Biedermann Полиция Франции

По данным телеканала, среди задержанных — четверо несовершеннолетних. Все они обвиняются в совершении насилия, нападении на полицейских и попытке поджога.

Напомним, уличные беспорядки в Нанте начались после того, как вечером 3 июля в одном из районов города сотрудник полиции застрелил 22-летнего водителя, проигнорировавшего требование остановки со стороны стражей порядка.

Протестующие жители района соорудили баррикады, устроили поджоги и вступили в столкновения с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. По словам очевидцев, в районе были слышны выстрелы и взрывы.

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