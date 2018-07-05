Иркутск, 5 июля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Передача прав недобросовестного застройщика другому юридическому лицу, 100% акций которого принадлежат Иркутской области, поможет обманутым дольщикам жилого комплекса «Порт-Артур» в Иркутске получить долгожданные квартиры уже в сентябре 2018 года. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального правительства.

Правительство Иркутской области ЖК «Порт-Артур» в Иркутске

Напомним, права 199 дольщиков были нарушены застройщиком ООО «Урсус», который в 2013 году приостановил строительно-монтажные работы. И только в июне 2017 года, после долгих судебных тяжб, АО «ИРЖА» смогло продолжить стройку.

По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, в настоящее время практически все строительные работы завершены, производится благоустройство прилегающей территории.

«Со 2 июля началась процедура приемки жилого дома в эксплуатацию. До конца сентября обманутые дольщики, которые приобрели жилье в блок-секциях №№ 8 и 9, получат долгожданные ключи», — подчеркнула министр.

По её словам, подобная практика была применена впервые: нарушенные права 199 дольщиков будут восстановлены и при этом дополнительных средств от граждан не потребовалось (все расходы на себя взяло АО «ИРЖА»).

Напомним, на сегодняшний день в Иркутской области нарушенными остаются права 976 дольщиков.