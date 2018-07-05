Москва, 5 июля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Представители пяти крупнейших фармацевтических ассоциаций России предупреждают о грядущем росте цен на лекарства из-за новых требований ФСБ. Письмо с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств они направили спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.

Цены на лекарства

По мнению производителей, обязательная защитная маркировка для лекарственных средств приведет к их значительному удорожанию, а также грозит «отечественной фармацевтической индустрии изоляцией».

В фармацевтических ассоциациях России поясняют, что новые изменения в системе маркировки потребуют от производителей «значительных незапланированных временных и материальных расходов».

Напомним, что 1 февраля 2017 года в России начался эксперимент по маркировке препаратов двухмерным штрихкодом. Недавно в Госдуме прошли парламентские слушания по теме маркировки.

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