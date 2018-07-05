Москва, 5 июля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» отказалась принимать участие в авиакосмическом салоне Фарнборо-2018 в Великобритании, сообщил 5 июля журналистам глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Doomych Модели космической техники. Стенд «Роскосмос» на МАКС-2011

Причины такого решения он не пояснил. Добавим, во время предыдущего авиасалона в 2016 году российскую ракетную и космическую отрасль представляли прежний руководитель госкорпорации Игорь Комаров и глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев, который накануне ушел в отставку.

В 2018 году Роскосмос не стал готовить стенды для авиасалона и представлять российскую продукцию. В прессе отказ от участия российских компаний объяснили тем, что британская сторона запретила демонстрацию российских образцов на салоне.