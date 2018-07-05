Киев, 5 июля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. На взятке были задержан начальник управления аккредитации, контроля и мониторинга министерства юстиции Украины и его заместитель, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщают 4 июля «Украинские новости».

Борьба с коррупцией

По его словам, вымогатели требовали 200 тыс. гривен ($7,6 тыс.) у предприятия за право предоставления компании возможности продолжать свою работу. Задержанным предъявлено обвинение по ст. 368 ч. 3 «Получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере» УК Украины.

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Напомним, по данным исследования компании «PricewaterhouseCoopers», на Украине за последние два года уровень коррупции вырос с 56% до 73%. При этом около 75% украинских организаций сталкивались с коррупцией, тогда как во всем мире этот показатель равен 25%.