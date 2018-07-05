Липецк, 5 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В Липецкой области уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями возбуждено в отношении директора областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, руководителю учреждения предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о махинациях при закупках жилья в госсобственность в рамках реализации государственной программы (речь идет о приобретении квартир для детей-сирот).

Мошенничество. Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

По данным следствия, директор БУ заключал госконтракты на закупку квартир в рамках областной программы по завышенным ценам. Он, считают следователи, создавал преимущественные условия для знакомого бизнесмена, приобретал жилье без проведения необходимых экспертиз на соответствие санитарным, противопожарным, техническим нормам.

Сумма ущерба, нанесенная бюджету, на данный момент устанавливается следствием. На его рабочем месте следователи провели обыски, изъяли документы на покупку более 50 квартир. Назначены судебные экспертизы. Сам директор БУ взят под стражу. Сам он отказался от дачи показаний.