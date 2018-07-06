В России — двадцать второй день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 5 июля, перерыв перед четвертьфиналами. Матчей нет, но есть масса мероприятий.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат Мира По Футболу 2018

09:01 05.07.2018 В Екатеринбурге вспоминают иностранных болельщиков и готовят фан-зону. 7 июля там ожидается ажиотаж — тысячи людей придут посмотреть на матч между сборными России и Хорватии.

09:03 05.07.2018 Матч между Россией и Хорватией пройдёт в Сочи, начало в 21:00 мск. А в 17:00 начнут играть команды Швеции и Англии. Местом их встречи станет «Самара Арена».

09:05 05.07.2018 А завтра, 6 июля, в четвертьфинале сыграют Уругвай и Франция (начало в 17:00 мск на стадионе «Нижний Новгород»), а также Бразилия и Бельгия (начало в 21:00 на стадионе «Казань Арена».

09:07 05.07.2018 10 и 11 июля пройдут игры в рамках полуфинала (соответственно, на стадионах «Санкт-Петербург» и «Лужники»). Матч за третье место пройдёт 14 июля в Петербурге. А в столичных «Лужниках» 15 июля состоится финал ЧМ-2018.

09:27 05.07.2018 Снизить потребление холодной воды в период установившейся жары и проведения ЧМ-2018 позволит мытье вдвоем. Именно такой совет разместили сотрудники «Самарских коммунальных систем» на сайте организации. Об этом: Самарские коммунальщики придумали, как экономить воду во время ЧМ-2018

09:35 05.07.2018 Болельщики чемпионата мира по футболу назвали самые красивые станции Московского метрополитена, которые их поразили. В рейтинг вошли пять станций метро: «Комсомольская» на Сокольнической линии метро, «Маяковская» — на Замоскворецкой линии, «Парк Победы» на Арбатско-Покровской, «Таганская» на Кольцевой линии и станция «Пушкинская» на Таганско-Краснопресненской линии, сообщается на портале мэра Москвы. Читайте подробнее: Болельщики ЧМ-2018 назвали самые красивые станции метро Москвы

10:11 05.07.2018 Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал Великобританию аннулировать паспорт болельщика у фанатов, издевавшихся над двойником Ленина, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. «Этот человек является двойником Ленина и никакого отношения, кроме внешнего сходства, к Ленину не имеет», — сказал Нилов. Об этом: Советуют аннулировать паспорта болельщиков, издевавшимся над «Лениным»

10:12 05.07.2018 Российский арбитр Сергей Карасёв не попал в список судей, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира по футболу. В качестве главного арбитра он отработал всего один матч мундиаля: Австралия — Перу. Подробности в материале: Российский арбитр Карасёв больше не будет судить матчи ЧМ-2018

10:18 05.07.2018 Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, вероятно, все же пропустит четвертьфинальную игру своей сборной против команды Франции, сообщает портал ESPN со ссылкой на источники в сборной. Согласно тем же источникам, наиболее вероятным кандидатом на замену Кавани в Уругвайском стартовом составе, если Кавани все же не сможет выйти, станет Кристиан Стуани. Подробности в материале: Уругвайский нападающий Кавани все-таки пропустит игру с Францией?

10:33 05.07.2018 У нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы неплохо получается отражать пенальти, заявил голкипер российский команды Владимир Габулов. Об этом: «Футбольное баловство»: Габулов оценил вратарские навыки Дзюбы

10:34 05.07.2018 Бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кёйперсом обслужит четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Швеции и Англии. Читайте также: Матч Швеция — Англия обслужит голландский арбитр Кёйперс

10:47 05.07.2018 Как долго знаменитый бразильский игрок Неймар после фола лежит на траве во время матча, подсчитала швейцарская радиостанция RTS Sport. Результат в четырех прошедших игр мирового первенства — 13 минут и 50 секунд, то есть в среднем 207,5 секунды за матч. Своего рода рекорд Неймар поставил в матче против Мексики, где он оставался на земле в течение 5,5 минуты. А после того как Лайюн наступил ему на ногу, игра была прервана почти на 180 секунд. Об этом: Преувеличенная театральность Неймара: 13 минут и 50 секунд — на траве

10:51 05.07.2018 В Казани гости футбольного турнира выпили почти 88 тыс. литров пива и съели более 21 тыс. эчпочмаков — треугольных пирожков с начинкой. Иностранцы в среднем оставили в казанских заведениях по 2 тыс. рублей с человека, российские болельщики — по 1,5 тыс. рублей. Об этом: В Казани подсчитали съеденные гостями ЧМ хачапури и хинкали

10:55 05.07.2018 Дальнейшую судьбу спортивных объектов, построенные к чемпионату мира по футболу — 2018 в России, обсудят на совещаниях у президента РФ Владимира Путина. Оно состоится по завершении мирового первенства. По мнению экспертов, одной из тем для обсуждения может стать проблема заполненяемости стадионов после чемпионата. Об этом: Использование наследия ЧМ-2018 обсудят у президента РФ

10:56 05.07.2018 Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, почему Лионель Месси и Криштиану Роналду, являющиеся лидерами своих сборных, показали нерезультативную игру в плей-офф чемпионата мира. Читайте также: Канчельскис рассказал, почему Месси и Роналду вылетели с ЧМ-2018

11:04 05.07.2018 Шансы на победу сборной России по футболу над командой Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 составляют 50/50, заявил бывший полузащитник российской сборной Владислав Радимов в интервью «Спорт уик-энд». Читайте также: Радимов оценил шансы России победить Хорватию в футбольном матче

11:29 05.07.2018 Житель Киргизии вынесет мяч на поле в Сочи перед матчем ¼ финала чемпионата мира (ЧМ) между сборными России и Хорватии. Читайте также: Мяч на матч Россия — Хорватия в Сочи вынесет подросток из Киргизии

11:45 05.07.2018 В Казани появилось граффити с изображением нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара. Таким образом в столице Татарии подготовились к приезду бразильской команды на матч с Бельгией. Об этом: Вслед за Месси и Роналду: в Казани появилось граффити Неймара

11:45 05.07.2018 В честь отбитого пенальти вратарём сборной России Игорем Акинфеевым в матче Испанией изготовили медаль. На аверсе изображены нога, футбольный мяч и надпись «Нога Акинфеева». Об этом: В честь отбитого Акинфеевым пенальти изготовлена медаль

11:51 05.07.2018 Из Москвы в Краснодарский край на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу болельщики поедут на современном поезде с кондиционерами и биотуалетами. Дополнительный состав отправится 5 июля с Казанского вокзала в Москве. По пути следования поезд сделает остановки на станциях в Ростове-на-Дону, а также ряде городов Краснодарского края. Об этом: Фанатов на полуфинал ЧМ-2018 в Сочи повезут на дополнительном поезде

12:40 05.07.2018 Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов оштрафован на 7,5 тыс. швейцарских франков за за жёлтую карточку, полученную в матче с Испанией. Читайте также: Защитник сборной России оштрафован за жёлтую карточку

13:00 05.07.2018 В преддверии матча четвертьфинала чемпионата мира между сборными Франции и Уругвая 6 июля французские болельщики пройдут маршем по Волжской набережной в направлении стадиона «Нижний Новгород». Мероприятие согласовано, в нем примут участие около 500 болельщиков сборной Франции. Читайте также: Французские болельщики пройдут маршем по Нижнему Новгороду

13:06 05.07.2018 Руководителям организаций в Казани рекомендовали сократить рабочий день 6 июля в связи с матчем чемпионата мира по футболу Бразилия — Бельгия. Читайте подробнее: Власти Казани рекомендовали сократить рабочий день из-за матча ЧМ

13:14 05.07.2018 Руководство украинской юношеской футбольной команды «Карпаты» выгнало из клуба голкипера Михаила Готру за «аморальную» поддержку сборной России в ходе ЧМ-2018. В частности, Готру поместил в Instagram своё фото с нарисованными усами в рамках флешмоба «Усы надежды», посвященного главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Подробности в материале: «Усы надежды» Черчесова стоили украинскому голкиперу места в команде

13:23 05.07.2018 Визит президента Франции Эммануэля Макрона на ЧМ-2018 нельзя исключать в случае, если французская сборная выйдет в полуфинал, сообщил 5 июля журналистам сотрудник пресс-службы посольства Франции в Москве. Читайте также: Президент Франции может посетить полуфинал ЧМ-2018

13:35 05.07.2018 Государство не выплатит денежного вознаграждения футболистам сборной России за выступление на ЧМ-2018. Однако игроки получат деньги от ФИФА. На данный момент футболисты сборной России уже заработали 16 миллионов долларов, и они могут увеличить данную сумму после игры со сборной Хорватии. Меж тем надо отметить, что половина заработанных футболистами премиальных денег достанется Российскому футбольному союзу. Читайте подробнее: Российские футболисты не получат деньги от государства за выступление на ЧМ

13:58 05.07.2018 Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов попросил руководителей предприятий сократить рабочий день 6 июля, когда в городе будет проходить четвертьфинал — встреча сборных Франции и Уругвая. «Такая практика применяется практически во всех городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу»,— отметил Панов. Такая мера позволит избежать излишней загруженности автодорог. Читайте также: Мэр Нижнего Новгорода просит сократить рабочий день из-за матча ЧМ-2018

14:00 05.07.2018 Доход России после проведения ЧМ-2018 может превысить 15 млрд долларов, что превышает доходы, полученные ранее от чемпионатов мира в других странах. Об этом заявил руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Подробности в материале: ЧМ-2018 может стать самым доходным мундиалем в истории — Сафонов

14:03 05.07.2018 Погода в Казани 6 июля — в день матча ¼финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии — будет благоприятной. Во время поединка температура воздуха составит около 20 градусов. Читайте подробнее: Синоптики рассказали о погоде в день матча ¼ финала ЧМ-2018 в Казани

14:09 05.07.2018 Рабочий график президента России пока не позволяет ему присутствовать на футбольном матче Россия — Хорватия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, поездка в Сочи в расписании президента на 7 июля не появилась. Новых вводных на этот счет нет. Читайте также: В графике Путина пока нет матча Россия — Хорватия

14:15 05.07.2018 7 июля сборной России предстоит исторический матч со сборной Хорватии на стадионе «Фишт» в Сочи. В этом матче наша команда может недосчитаться двух ключевых игроков: Юрия Жиркова и Алана Дзагоева. Читайте также: Перед матчем с Хорватией: под угрозой Юрий Жирков и Алан Дзагоев

14:27 05.07.2018 В Москве в трамваях «Витязь-М» начали транслировать информацию, посвящённую ЧМ-2018. Об этом рассказал гендиректор компании «РосИнновация», разработчик передовых систем информирования пассажиров для городского транспорта Вадим Мохов. Об этом: В Москве в трамваях «Витязь-М» начали транслировать информацию о ЧМ-2018

14:44 05.07.2018 Почему сборная России смогла одолеть испанцев? Выяснял автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Экс-тренер сборной Испании: «Россия победила благодаря антифутболу»

14:47 05.07.2018 Московский метрополитен перевез 137 млн пассажиров с 14 июня, когда в столице открылся чемпионат мира по футболу. Об этом сообщила замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Чаще всего пассажиры пользуются станциями «Охотный Ряд», «Площадь революции», «Лубянка» и «Парк культуры». Читайте также: В Москве 137 млн человек проехали на метро с начала ЧМ

14:53 05.07.2018 Мэр Казани Ильсур Метшин намерен подарить нападающему сборной Бразилии Неймару земельный участок, расположенный в планируемом экорайоне. «Забьет три гола — найдем спонсора и Неймару подарим первый земельный участок», — выставил условия мэр Казани. В Бразилии жарко, отметил Метшин, считая этот фактор веским основанием для переезда Неймара в Казань. «Первая квартира — Неймара, если гол забьет», — заключил мэр. Читайте также: Мэр Казани хочет подарить Неймару земельный участок в столице Татарии

14:54 05.07.2018 Отличительной чертой и главным козырем сборной России по футболу на ЧМ-2018 является ее характер, сообщил 5 июля журналистам полузащитник российской команды Александр Самедов. Об этом: Главным козырем сборной России на ЧМ-2018 является характер, заявил Самедов

15:02 05.07.2018 В Москве около стадиона «Спартак» будет оборудована дополнительная фан-зона. Она будет открыта 7 июля, в день четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии. Читайте также: В Москве откроют дополнительную фан-зону для болельщиков ЧМ-2018

15:13 05.07.2018 В дни проведения чемпионата мира по футболу ростовский аэропорт «Платов» пошёл на рекорд, обслужив 257,8 тыс. пассажиров. Этот показатель на 50% выше аналогичного периода 2017 года. Почти на 70% возросло количество взлетно-посадочных операций. Общее количество рейсов составило 2 346 единиц, при этом каждый четвертый рейс был дополнительным. Рекорд суточного пассажиропотока зафиксирован 23 июня — в день матча между сборными Мексики и Южной Кореи. «Платов» обслужил 19,7 тыс. человек и 212 рейсов, что вдвое выше стандартной нагрузки в сезон отпусков. Об этом: В дни ЧМ-2018 ростовский аэропорт «Платов» пошёл на рекорд

15:22 05.07.2018 Сборная Бразилии прилетела в Казань на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Бельгии. Подробности в материале: Бразильские футболисты прибыли в Казань на матч с Бельгией

15:22 05.07.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает правильно мотивировать футболистов сборной России перед матчем с командой Хорватии. Читайте также: Жириновский готов разозлить сборную России перед матчем с Хорватией

15:39 05.07.2018 Мест в действующей фан-зоне Петербурга не хватает. Дополнительная фан-зона для болельщиков может быть открыта перед матчем Россия — Хорватия на Дворцовой площади, считает депутат петербургского парламента Алексей Цивилев, обратившийся к губернатору Георгию Полтавченко. Читайте подробнее: Дополнительную фан-зону просят срочно открыть в Петербурге

17:01 05.07.2018 Самолёт с футболистами сборной России вылетел из Москвы в Сочи, сообщается в микроблоге национальной команды в Twitter. Напомним, хорватские футболисты отправились в Сочи сразу же после матча против Дании, который состоялся 1 июля. Подробности в материале: Сборная России по футболу вылетела в Сочи на матч против Хорватии

18:12 05.07.2018 Глава Татарии Рустам Минниханов рекомендовал руководителям предприятий и организаций столицы республики сократить рабочий день до 14:00 в связи с проведением матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Сокращение рабочего дня создаст комфортные условия для жителей и гостей города в условиях большго количества футбольных болельщиков. Читайте также: Минниханов рекомендовал сократить рабочий день из-за матча ЧМ в Казани

18:35 05.07.2018 В пятницу, 6 июля, на Фестивале болельщиков на Конюшенной площади Санкт-Петербурга ожидается миллионный посетитель. Миллионному посетителю вручат памятные подарки.

18:53 05.07.2018 Шведская сборная по футболу научилась играть без Златана Ибрагимовича и показывать хорошие результаты в турнире, заявил нападающий сборной Маркус Берг. Читайте также: Нападающий шведской сборной: «Мы научились играть и без Златана»

19:28 05.07.2018 Самара, ставшая одним из городов, принимающих матчи ЧМ-2018, оказалась для болельщиков интересной не только со спортивной стороны. Многие ищут интересные факты об этом городе, и сотни болельщиков нашли искомое — они посетили бункер Сталина, построенный во время Второй мировой войны. «Трудно представить все, что происходило здесь не так уж давно. Это /посещение бункера/ — хороший опыт для нас, напоминающий о необходимости держаться вместе, когда мы вернемся на родину», — сказал мексиканец Хосе. Болельщики, многие в майках сборных, осторожно спустились по узким ступенькам бункера на глубину 37 метров. «Только подумайте, ведь мир, который сейчас выглядит таким приятным, в совсем недавнем прошлом был другим, в котором уничтожали другого человека из-за его идеологии», — считает бразилец Тьяго. Об этом: Футбольные болельщики открыли для себя бункер Сталина

19:49 05.07.2018 Участники фестиваля исторической реконструкции «Хельга» в псковских Выбутах решили изменить свою программу: 7 июля они организуют «фан-зону» для реконструкторов и гостей фестиваля прямо в средневековом лагере эпохи викингов — в чистом поле под Псковом, на родине легендарной княгини Ольги. Об этом: Фан-зона в средневековом стиле: фестиваль «Хельга» подстроится под ЧМ-2018

20:44 05.07.2018 Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес высок оценил организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России: «Если сравнивать с прошлыми турнирами, этот чемпионат мира, с точки зрения организации и всех аспектов, является одним из лучших. А на мой взгляд, и вовсе лучший в истории». Читайте также: Тренер сборной Уругвая назвал ЧМ-2018 «лучшим чемпионатом в истории»

22:10 05.07.2018 В дни матчей ЧМ-2018 в ростовском зоопарке родился детёныш европейской лани. Малыша назвали в честь нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Имя одного из подопечных Станислава Черчесова подошло новорожденному животному, так как в 2018 году в зоопарке всех появившихся на свет зверей принято называть на букву «А». Об этом: Ростовский зоопарк в дни ЧМ-2018: детёныша лани назвали в честь Дзюбы

22:20 05.07.2018 Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит финальный матч ЧМ-2018, который пройдёт 15 июля на стадионе «Лужники», сообщил посол Фахад Мухаммед аль-Аттыйя. Напомним, Катар будет принимать следующий чемпионат мира по футболу, который состоится в 2022 году. Читайте подробнее: Эмир Катара посетит финал ЧМ-2018 в Москве

03:28 Теплый прием оказали болельщики российской сборной по футболу, прилетевшей в Сочи на ¼ финала ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе команды. «Здравствуй, город Сочи! Спасибо за теплый прием», — говорится в сообщении сборной РФ. Подробности в материале: Сочи тепло принял сборную России

03:49 Больше всего самых красивых болельщиц ЧМ-2018 насчитали в Сочи и Санкт-Петербурге, пишет «Спорт-Экспресс». Подробности в материале: От Питера — до Самары: где живут самые красивые болельщицы ЧМ-2018

07:21 Более половины граждан России верит в то, что сборная страны одержит победу над Хорватией и выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу. Об этом: Более половины граждан России верит в выход сборной в полуфинал ЧМ-2018