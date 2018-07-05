Грозный, 5 июля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о тепличных комплексах в Ленинградской области, приобретенных якобы принадлежащей ему компанией. Такая новость очень кстати в преддверии юбилея Грозного, с иронией написал он в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Эта новость меня очень обрадовала! Неожиданно стал хозяином крупнейшего поставщика овощей Северной столице!» — отметил Кадыров.

Чеченский лидер добавил, что в период подготовки к празднованию 200-летия Грозного «акции солидной фирмы» пришлись очень кстати. Кадыров пошутил, что выставит «свою долю» на продажу, а деньги отправит в фонд юбилея.

Ранее одно из петербургских изданий сообщило о приобретении трех тепличных комплексов под Санкт-Петербургом компанией «Агроэнергосервис», 40% акций которой принадлежат Рамзану Кадырову. При этом отмечалось, что речь идет о бизнесмене, полном тезке главы Чечни.

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