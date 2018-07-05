Вашингтон, 5 июля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. США не готовы к широкому распространению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, хотя и способствуют, в частности, более оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия, сопряжены с риском быть использованными для шпионажа и терроризма, пишет министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Нильсен, ее ведомство на протяжении многих лет высказывало беспокойство относительно опасности, которую представляют собой БПЛА. В связи с этим министерство внутренней безопасности уже давно пытается получить полномочия на защиту граждан страны. Нильсен приводит ряд примеров того, как БПЛА используются в незаконных целях. В частности, для переправки наркотиков, о чем свидетельствует недавнее задержание американскими пограничниками 25-летнего мужчины, который с помощью беспилотника переправлял метамфетамин на десятки тысяч долларов через юго-западную границу США.

Прибегают к этим технологиям и террористические группировки, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они разворачивают оснащенные взрывчаткой беспилотники для наблюдения и уничтожения противников. Нильсен подчеркивает, что ее ведомству уже приходилось срывать подобные теракты в прошлом, но более эффективному противодействию этой угрозе мешает существующее законодательство.

«К сожалению, имеющиеся законы не написаны с учетом возможности превращения беспилотников в оружие. В результате этого у двух крупнейших правоохранительных ведомств — министерства внутренней безопасности и департамента юстиции — связаны руки в вопросе защиты граждан США», — указывает она.

Решением проблемы Нильсон считает возможность перехватывать контроль над БПЛА и устанавливать местоположение управляющего им оператора для предотвращения потенциального теракта. Сетует глава правоохранительного ведомства и на то, что ее сотрудникам не разрешают даже тестировать определенные технологии защиты от БПЛА.

«Мы не можем позволить себе ждать. Нашим врагам известно о наших слабых точках, поэтому они стремятся воспользоваться ими», — отмечает Нильсен.

«Поэтому необходимо перестать удивляться сложности проблемы и начать ее решать. Палата представителей и сенат должны одобрить законодательные изменения как можно скорее», — добавила она.

Напомним, известно несколько случаев применения БПЛА террористами. В частности, в конце 2016 года боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника убили двух курдских ополченцев пешмерга и ранил двух французских солдат. Инцидент произошел к северу от иракского города Мосул, который тогда находился в руках радикалов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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