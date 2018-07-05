Калуга, 5 июля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В Калужской области за пять месяцев 2018 года было отремонтировано 1204 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Кроме того, в рамках ремонтной программы специалистами филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Калугаэнерго» произведён ремонт оборудования на 367 трансформаторных подстанциях 6−10/0,4 кВ, а также на четырех подстанциях 35−110 кВ. Об этом 5 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

ЛЭП

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Так, ремонтные работы уже завершены на крупных подстанциях, от которых осуществляется электроснабжение потребителей в Козельском, Думиничском, Барятинском, Мосальском и Бабынинском районах Калужской области. Это позволило повысить надежность электроснабжения нескольких тысяч бытовых потребителей, ряда крупных промышленных, сельскохозяйственных, научных и коммунальных предприятий, социальных объектов: агропромышленной фирмы «Хотьково», Сосенского приборостроительного завода, ОАО «Стройполимеркерамика».

Добавим, что с начала 2018 года энергетики расчистили от деревьев и кустарников более 736 га трасс линий электропередачи, на площади 167 га были расширены трассы.

Всего в 2018 году калужские энергетики планируют отремонтировать оборудование на 25 подстанциях 35−110 кВ, выполнить ремонт 1010 трансформаторных подстанций и более 3172 километров воздушных линий электропередачи. Также от древесно-кустарниковой растительности будут расчищены 1,7 тыс. га просек высоковольтных линий. В планах энергетиков также расширение 491 га трасс.