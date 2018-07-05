Москва, 5 июля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации разрабатывает законопроект о повышении пособия по безработице, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения», — заявил Силуанов.

По его словам, кабмин также прорабатывает другие механизмы социальной защиты работников. Министр отметил, что соответствующая инициатива связана с выполнением других задач, которые стоят перед правительством Дмитрия Медведева в ближайшие шесть лет.

Напомним, в настоящее время пособие по безработице в России варьируется от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в январе 2018 года в России насчитывалось 2 млн 918 тыс. безработных. В феврале — 3 млн 808 тыс. В марте этот показатель оставался на прежнем уровне, а в апреле снова пошел вниз, достигнув 3 млн 712 тыс.

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