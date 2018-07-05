Владивосток, 5 июля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Зародившийся в экваториальной зоне Тихого океана тайфун MARIA смещается на северо-запад и может достигнуть Японского моря уже к концу следующей недели, сообщила 5 июля пресс-служба Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

NASA Тайфун

«По другой версии тропический шторм далеко на запад смещаться не будет. Развернуться на север, северо-восток вихрь может над акваторией Тихого океана южнее Японских островов», — говорится в сообщении.

Предсказать точное поведение мощного тайфуна с двухнедельной перспективой метеорологи пока не могут. Известно, что сейчас водный вихрь находится в Тихом океане в районе с координатами 13,5 с. ш. и 144,9 в. д. Давление в центре 996 гПа, максимальный ветер в центре 23 м/с. Информация о дальнейшем движении тайфуна будет уточняться.

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