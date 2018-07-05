Москва, 5 июля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Школьники, возраст которых составляет от 14 до 15 лет, совершают около 30−40% киберпреступлений. Об этом, как передает РИА Новости, заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

Цитата к/с Приключения Электроника. реж. Константин Бромберг. 1979. СССР Роботы и люди

«40% преступлений… уже совершается школьниками в возрасте 14−15 лет», — сказал Кузнецов, ссылаясь на выводы банка.

По его словам, по итогам текущего года ущерб мировой экономики от кибератак может составить около $1,5 трлн, а экономики РФ — более 1 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года Банк России обязал все российские кредитные организации давать регулятору полный отчет об объеме похищенных киберпреступниками средств и суммах, возмещённых пострадавшим клиентам.

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