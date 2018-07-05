Москва, 5 июля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. В Минфине РФ отказались поддержать инициативу бизнес-омбудсмена Бориса Титова о введении специального сбора на импорт вина. Об этом пишут 5 июля «Известия».

Вино

По словам руководителя департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексея Сазанова, предложенные меры нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

«Это нарушение так называемого национального режима для импортной продукции, который предусмотрен правилами ВТО», — цитирует издание слова чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР) заявил, что предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова ввести дополнительный сбор на импортные вина — неприкрытый лоббизм интересов компании «Абрау-дюрсо», которая принадлежит семье омбудсмена.

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