Пекин, 5 июля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. США осуществляют в отношении Китая «психологический террор», угрожая ввести повышенные пошлины. Об этом заявил 5 июля на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

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По его словам, подобные угрозы Вашингтон позволяет себе в отношении других стран и региональных торговых партнеров. Речь идет о «повсеместном психологическом терроре» с помощью рычага таможенных тарифов, что не соответствует тенденциям современности, подчеркнул Гао Фэн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Вашингтон объявил о введении пошлины в размере 25% на ввоз товаров из Китая, правило начнет действовать с 6 июля. Объем товаров, которые будут обложены пошлиной, составит $50 млрд в год. Китай введет ответные пошлины на ввоз в страну 659 наименований американских товаров.

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