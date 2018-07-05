Киев, 5 июля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Выделение 1 млрд евро Украине одобрил президент Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни, написал 4 июля представитель Украины в ЕС Николай Точицкий в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

По его словам, Таяни подписал решение ЕП и Совета Европы по предоставлению Украине транша в размере 1 млрд евро.

Напомним, во время голосования в Европарламенте 527 депутатов поддержали предоставление Киеву кредита, 124 — высказались против, 29 человек воздержались. Транш будет выплачен двумя частями, первую часть Украина может получить в сентябре 2018 года.

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Отметим, что Украина в третий раз получит от ЕП макрофинансовую помощь, до этого ЕП уже выделил Украине 1,2 млрд евро.