Краснокаменск, Забайкальский край, 5 июля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Разбитые стёкла веранд и горшки с цветами, измазанная краской горка, сломанные игрушки и перевернутая мебель: когда сотрудники детского сада «Ручеёк» в Краснокаменске (Забайкальский край) увидели погром, то и подумать не могли, что его учинили двое бывших воспитанников дошкольного учреждения. Историю о том, как дети «поиграли в вандализм», сообщает газета «Слава труду».

Цитата с сайта slava-trudu.ru Дети разгромили детский сад в Краснокаменске

Двое детей 13 и восьми лет в своём стремлении окунуться в детсадовскую атмосферу проникли в зимний сад, разбив три стеклянные двери.

«Там они играли с мячами в сухом бассейне, но самое ужасное — у них с собой были спички, которыми они подожгли спортивный мат. Страшно подумать, что было бы, случись пожар», — пояснила руководитель детского сада Ирина Кожанова.

Наигравшись в зимнем саду, дети разбили ещё три окна и попытались проникнуть в музыкальный зал. И только тогда на звук бьющихся стёкл пришёл сторож и прекратил «детское веселье». Итогом работы погромщиков стали: восемь разбитых стёкол, испорченный мат и сломанные игрушки. Однако заведующая отмечает, моральный ущерб был нанесён гораздо больший.

По данным краснокаменских СМИ, родители хулиганов, выплатив компенсацию за погром, не посчитали нужным прийти в детский сад и извиниться за неприятное происшествие.