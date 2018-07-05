Улан-Батор, 5 июля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. В Монголии представители чрезвычайных ведомств из 29 стран Азии обменялись передовым опытом по управлению рисками стихийных бедствий. Уникальными достижениями, новаторскими идеями и действенными мерами в области обеспечения комплексной безопасности населения с коллегами на конференции министров азиатских государств по вопросам уменьшения опасности бедствий поделился и начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

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Диденко отметил, что важнейшую роль в управлении рисками играют экономические механизмы, такие как страхование рисков, социальная поддержка населения, развитие системы стратегического планирования, инвестирование в сферу безопасности. Также указал генерал-лейтенант и на важность реализации в РФ основных приоритетов Сендайской рамочной программы — внедрении программы «Безопасный город», развитии единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Кроме того, МЧС России предлагает сформировать глобальную сеть центров управления в кризисных ситуациях, которая позволит потерпевшим и помогающим странам обмениваться информацией напрямую, а не через дипломатические каналы. Это не требует больших финансовых затрат, но значительно повысит качество и оперативность принимаемых решений по оказанию международной помощи.

Лидеры чрезвычайных ведомств азиатских стран высоко оценили и поддержали озвученные инициативы. Выработанные совместные подходы войдут в основу реализации ключевых рамочных программ по снижению количества чрезвычайных ситуаций.