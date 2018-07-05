Москва, 5 июля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Днем 5 июля в Москве будет облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доджь в Москве

Столбик термометра покажет от 20 до 22 градусов выше нуля. Местами небольшой дождь перейдет в умеренный.

Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В ночь на 6 июля похолодает до 12…14 градусов. Днем 6 июля сохранится и облачная погода, и вероятность небольшого дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде, которая продлится до 10 июля.

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