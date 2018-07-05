Москва, 5 июля, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Болельщики чемпионата мира по футболу назвали самые красивые станции Московского метрополитена, которые их поразили. В рейтинг вошло пять станций метро, сообщается на портале мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики в Москве

Больше всего болельщикам ЧМ-2018 понравилась станция «Комсомольская» на Сокольнической линии метро. Также иностранные гости назвали самыми красивыми такие станции, как «Маяковская» на Замоскворецкой линии, «Парк Победы» на Арбатско-Покровской линии, «Таганская» на Кольцевой линии и станция «Пушкинская» на Таганско-Краснопресненской линии.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов пояснил, что список самых красивых станций составили архитекторы из Франции, которые приехали в Россию на ЧМ-2018. Иностранные гости изучали исторические справки о Московском метрополитене с помощью мобильного приложения «Метро Москвы».

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский метрополитен составил список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики чемпионата мира по футболу волонтерам. Стойки «Живое общение» для помощи болельщикам ЧМ-2018 расположены на станциях «Площадь Революции» и «Пушкинская». Ежедневно консультации получают около 1000 человек.

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