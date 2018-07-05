Вашингтон, 5 июля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В День независимости США американский президент Дональд Трамп разместил поздравление в адрес граждан страны на своей странице в Twitter.

День независимости США

«С днём рождения, Америка!» — написал Трамп в одном из сообщений, прикрепив к нему две фотографии со своей супругой Меланьей на балконе Белого дома. Во втором сообщении глава американского государства опубликовал короткое видеообращение, длительностью около двух минут.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Трампа в связи с национальным праздником, об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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