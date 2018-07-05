Киев, 5 июля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Гражданам Украины следует более глубоко изучать русский язык — в качестве «языка противника». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

По его словам, украинцам «не стоит недооценивать» русский язык, поскольку «язык противника надо знать лучше». Также, по словам Червоненко, для углубленного изучения русского важно то, что Украина торгует со странами Содружества Независимых Государств (СНГ), а в странах СНГ русский язык — язык межнационального общения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что украинцам, говорящим по-русски, следует «давать в челюсть». Таким образом Фарион прокомментировала недавний скандал в Мариуполе, где охрана кафе-бара избила офицера госпогранслужбы Украины якобы за его просьбу дать меню на украинском языке.

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