Токио, 5 июля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Император Японии Акихито вернулся к выполнению своих обязанностей, так как его состояние пришло в норму после болезни. Об этом 5 июля сообщает Управление делами императорского двора.

Shawnc Акихито

Так, император принял участие в церемонии принятия верительных грамот у зарубежных послов. Ранее монарх, соблюдая постельный режим, поработал с документами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля стало известно о недомогании японского императора. У 84-летнего Акихито обнаружили церебральную анемию — недостаточное мозговое кровообращение.

Напомним, по достижении возраста 85 лет Акихито собирается отказаться от престола в пользу кронпринца Нарухито.

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