Углич, Ярославская область, 5 июля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В 2018 году творческие коллективы фотоклубов и фотошкол смогут поучаствовать в XII международном фестивале фотографии «Фотопарад в Угличе», который состоится с 1 по 5 августа 2018 года в Ярославской области. Как сообщили организаторы мероприятия, это главное новшество этого года.

Татьяна Беляс Фотопарад в Угличе

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Каждый зарегистрированный коллектив 4 августа сможет представить свои работы на уличной выставке «Вернисаж фотоклубов» в центре города. По итогам выставки будет проведен конкурс на лучший проект. На данный момент уже подано больше 10 заявок на коллективное участие, среди них: фотоклубы из Белгорода, Королева, Алма-Аты, Липецка и коллективы учащихся в различных фотошколах и институтах.

«Это уникальная возможность, которая позволит фотолюбителям и профессионалам из разных городов показать свои работы, посмотреть и обсудить работы других клубов, найти творческих единомышленников», — отметили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль 2018 года пройдёт по уже ставшей традиционной программе, в которой будут лекции, в том числе о прошлом и настоящем фотоклубного движения, творческие встречи, мастер-классы, семинары, портфолио-ревю, выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов.

Откроется фестиваля выставкой известного документального фотографа Дмитрия Маркова «Черновик». Важным событием станет выставка финалистов конкурса «Точка на карте. Возможность будущего», которая завершится церемонией награждения победителей. Ещё одно новшество фестиваля — суббота теперь станет полноценным лекционным днём. Именно 4 августа пройдут лекции самых топовых спикеров: Владимира Вяткина, Георгия Пинхасова, Павла Косенко, иностранного гостя Мэса Грива.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фотопарад в Угличе

Все лекционные мероприятия будут разделены на четыре направления. В рамках направления «Современная фотография» будут обсуждаться проблемы границ, так актуальных в современном мире. Разные аспекты работы фотожурналиста — поиск интересной темы, организация и продюссирование съёмок, общение с редактором, важные юридические вопросы — будут затронуты на лекциях и семинарах направления «Фотожурналистика». Классики российской фотографии, такие как Владимир Вяткин, Георгий Пинхасов, Игорь Гаврилов, не только расскажут о своём творчестве и поделятся личными взглядами на современные фотографические процессы, но и проведут практические мастер-классы по съёмке с последующим разбором и анализом фотографий участников.

Одно направление «Школа фотографии» объединит все практические мастер-классы и образовательные лекции. В его рамках пройдут занятия, которые будут интересны как новичкам, так и продвинутым фотографам.

Одно из важнейших мероприятий фестиваля, портфолио-ревю, пройдёт вечером 3 августа. Среди экспертов не только мастера «Фотопарада», но и бильдредакторы и руководители фотослужб российских изданий. Например, художественный редактор агентства ИА REGNUM Светлана Беломестных, руководитель фотослужбы ТАСС Константин Лейфер и руководитель отдела фотослужбы Lenta.ru Мария Косарева.

Кроме этого, в дни фестиваля пройдёт 18 блиц-конкурсов, итоги которых будут подведены в последний день фотопарада. Всего по итогам фестиваля будет вручено более 40 призов.